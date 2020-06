Lazio enfrentó a Fiorentina por la jornada 28 de la Serie A de Italia. El equipo celeste necesitaba vencer para no dejar que Juventus aumente la diferencia de puntos en la tabla del torneo; sin embargo, Frank Ribery les complicaba las cosas abriendo el marcador. Todo parecía cuesta arriba, hasta que Felipe Caicedo mostró sus ‘dotes de actuación’ e inventó un penal que ya es viral en YouTube.

El pase entre líneas fue controlado por el ecuatoriano que sintió la presencia del portero Dragowski y se dejó caer. El árbitro del partido no dudó y señaló el punto de penal. Todo el equipo violeta reaccionó de manera alterada al no cree el cobro. No se revisó el VAR y Ciro Immobile no perdonó desde los doce pasos, fue el 1-1.

Este triunfo permite a la Lazio no perder más terreno en la carrera por el ‘Scudetto’, después de la derrota del miércoles en Bérgamo ante el Atalanta (3-2), que supuso el primer revés liguero del equipo romano desde el 25 de septiembre.

Este sábado llegó a temer por una nueva decepción, pero la victoria le permite seguir en la carrera.

Respecto al tercer candidato al título, la Lazio se pone provisionalmente con siete puntos de ventaja sobre el Inter de Milán (3º), que el domingo visita al Parma (7º), con la presión de no fallar para no quedar más descolgado.

Immobile, con su penal transformado este sábado, refuerza su liderato en la tabla de goleadores, donde suma ya 28 dianas, cinco más que las 23 de Cristiano Ronaldo (Juventus), que marcó también de penal el viernes.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Tanner Boser noqueó a Philipe Lins con brutal seguidillas de golpes en el UFC de Las Vegas. (Video: