¡A lo 'Checho' Ibarra! El 'Loco' Abreu campeonó como técnico-jugador en El Salvador

Su primera vez tenía que ser inolvidable y vaya que así será. Sebastián Abreu se coronó campeón como jugador y entrenador de Santa Tecla tras vencer al Audaz en la final de la Copa de El Salvador que se jugó la noche del martes 20 de abril.

Un partido lleno de anécdotas el que disputaron Santa Tecla vs. Audaz por la definición del título del segundo campeonato más importante de ese país. Porque el uruguayo, quien fichó este año por el cuadro salvadoreño no solo jugó este torneo. También dirigió en reemplazo de Critian Díaz.

Con Cristian Díaz, ex entrenador del peruano San Martín, en el banco y Sebastián Abreu en el plantel, Santa Tecla llegó a la final de la Copa de El Salvador donde se encontró con Audaz. El choque se jugó en el estadio Jorge Mágico González, el cual se convirtió en un lodazal a la hora del partido.

La fuerte lluvia que se desató en San Salvador, capital de El Salvador, llenó de agua la cancha del estadio Jorge Mágico González. Pero aún así se jugó y el equipo del uruguayo se coronó campeón tras vencer en los noventa minutos reglamentarios al Audaz por 1-0.

Esta final no la jugó Sebastián Abreu. Solo la dirigió. Pero señaló que el mérito no es suyo. "Esto es parte del trabajo que dejó Cristian Díaz. Nosotros solo continuamos con lo que hizo y me tocó a mi estar en esta definición", señaló.