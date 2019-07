Richarlison se olvidó el nombre de su bisabuela en dedicatoria tras título de Copa América | VIDEO

En medio de la emoción por el título de Brasil en la Copa América 2019, Richarlison fue protagonista de una insólita escena que le provocó risas cuando atendía a la prensa en zona mixta. El video se popularizó en poco tiempo en YouTube.

Richarlison, autor del tercer gol de Brasil a Perú con el que la 'Canarinha' selló la victoria en el Estadio Maracaná, no recordó el nombre de su bisabuela en plena entrevista en vivo.

El insólito momento que protagonizó Richarlison en entrevista. (Captura y video: YouTube)

"Quería mandarle un beso, para que Dios la ilumine, porque ella perdió a mi bisabuelo hace poco tiempo. Entonces quiero mandar un beso para todo Espírito Santo y todo Brasil, para todo el pueblo", empezó Richarlison el mensaje.

Hasta ahí, todo marchaba bien, pero el atacante pasó apuros cuando el periodista le consultó por el nombre de su familiar. "Ehhh... ahora me olvidé... lo tengo acá pero no me acuerdo. Son muchas emociones, me olvidé. No logro recordarlo", contestó entre risas, como se ve en YouTube. Segundos después, Richarlison hizo memoria e interrumpió a Casemiro, quien declaraba: "Es doña Julita", dijo.

El reciente domingo, Brasil le ganó 3-1 a Perú en la final de la Copa América. Everton (15'), Gabriel Jesus (45'+3) y Richarlison (90') anotaron para la 'Canarinha', mientras que Paolo Guerrero (44') firmó el gol del empate parcial a uno.