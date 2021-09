La reciente presentación de Mario Balotelli con la camiseta de Adana Demirspor, club de la Superliga Turca por el que firmó para esta temporada, está en boca de todos. El delantero ingresó a la cancha en el segundo tiempo, marcó un golazo, dio una asistencia y su equipo empató en el último minuto ante Besiktas (3-3).

Sin embargo, la nota curiosa va más allá de lo que hizo ‘Super Mario’ para colaborar con su equipo. El atacante fue protagonista de una polémica celebración y con dedicatoria al entrenador del rival. Aquella escena, con el latigazo del jugador incluido, se han viralizado en las redes sociales y YouTube.

Antes de que Balotelli salga al ‘verde’, Besiktas tenía todo resuelto en el compromiso: Francisco Montero, Josef Souza y Ridvan Yilmaz marcaron para el 3-0. No obstante, hubo una primera respuesta por parte de Adana Demirspor a través de un tanto anotado por Matías Vargas, futbolista con pasado en Vélez Sarsfield.

Al final del partido, el técnico de Besiktas fue a reclamarle a Balotelli. (Video: Bein Sports)

Enseguida, el técnico aprovechó la subida en el ánimo del equipo y metió al ex Manchester City. El goleador, de hecho, cambió el rostro a los suyos. A los 79, el italiano sacó un latigazo desde fuera del área y marcó el 2-3. Después de firmar un gol de gran factura, un clip subido en YouTube mostró la última travesura del futbolista.

Mario Balotelli se situó cerca de la banca de suplentes del adversario y la dedicatoria fue directamente para Sergen Yalcin, estratega de las ‘Águilas Negra’. El ‘9’ se llevó dos dedos a la sien, luego señaló al preparador de 48 años y cerró con una mirada desafiante. Pero ¿por qué reaccionó de esa manera el hombre que pasó por el Milan?

Hay una historia detrás que data del 2013. El ‘Nene’ provocó el enojo de Roberto Mancini, pues durante un amistoso entre Manchester City y Los Angeles Galaxy, el futbolista metió un taconazo innecesario por el que fue sacado de campo. Entonces, el actual DT de Besiktas aseguró en la televisión de Turquía que Balotelli “no tenía cerebro”.

El mensaje de Balotelli en las redes sociales. (Foto: Captura)

Hay más, Yalcin bloqueó el fichaje de ‘Super Mario’ por Besiktas. Por si fuera poco, el técnico se despachó ante los medios de comunicación y aseguró que el antiguo miembro de la ‘Nazionale’ era indisciplinado e irregular en sus rendimientos.

De ahí se explica el festejo de Balotelli contra el técnico rival. Encima, para amargarle la jornada a Besiktas, el controvertido jugador brindó una asistencia para que su compañero Britt Assombalonga anote el 3-3 y desate la locura total en el tiempo de adición.

Más del Balotelli vs. Yalcin

Balotelli continuó con la polémica en redes sociales y subió una historia: “Tenemos cerebro y especialmente tenemos huevos y corazón. Un corazón gigante y estamos orgullosos de eso”. Por su lado, el DT dijo en conferencia de prensa: “Balotelli actuó directamente conmigo. No tengo nada que ver con él. Me pregunto si hizo esto porque no pudo venir a nosotros la temporada pasada”.