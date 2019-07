De Ligt cantó "Three little birds" de Bob Marley e Higuaín puso a bailar a Juventus con "Despacito" | VIDEO

Les dieron la bienvenida al ritmo de música. Matthijs de Ligt, Gonzalo Higuaín y Gianluigi Buffon tuvieron que cumplir con el "ritual de inicación" como nuevos jugadores de Juventus para esta temporada y lo hicieron cantando frente a toda la plantilla que se vaciló con el ritmo de sus nuevos compañeros.

Quien pareció haber enviado un mensaje subliminal con su canción fue Matthijs De Ligt que se animó a cantar "Thre Little birds" de Bob Marley, quizá dicíendole a sus compañeros "Don't Worry about a thing" (No te preocupes por pequeñas cosas). El holandés llegó para reforzar la defensa luego de una intensa lucha con otros clubes que querían hacerse con sus servicios.

Gianluiggi Buffom también tuvo que pararse en la silla de la bienvenida. El portero de 41 años volvió esta temporada al equipo turinés y sus compañeros no perdonaron y, a pesar de lo que significa en el equipo, tuvo que cumplir. Y cual tenor, 'Gigi' cantó la conocida 'Volaré'.

Pero quien puso el ritmo fue el argentino Gonzalo Higuaín. Como buen latino, 'Pipita' escogió una canción movida para hacer un show sobre la silla. Inspirado se mandó con "Despacito" de Luis Fonsi y puso a bailar y reir a sus compañeros con su ocurrente baile.