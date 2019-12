La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo y, como tal, es celebrada en todo el mundo. De hecho, los personajes vinculados al fútbol no son ajenos a esta solemnidad y, a través de redes sociales, muestran como disfrutan de este día tan especial.

Es el caso de Patrice Evra, el francés que se retiró del fútbol hace algunos meses, y que este 25 de diciembre protagonizó un peculiar video en Instagram por la celebración de Navidad. El material, minutos después, fue subido a YouTube, y se volvió viral.

En las imágenes, el irreverente Patrice Evra, vestido de Papá Noel, se luce con algunos pasos de baile al ritmo del tema Jump Around (Hip-hop / rap) del grupo musical House of Pain, en una paradisiaca playa que no especifica en la publicación.

“Es demasiado tarde, muchachos: sus hijos solo creerán en SANTAEVRA. No se pongan celosos, solo quiero compartir alrededor del mundo", escribió Patrice Evra en la leyenda. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Adrián San Miguel, arquero de Liverpool y excompañero de Patrice Evra en el West Ham, respondió el post. “Feliz Navidad, mi loco amigo”, contestó. Patrick Kluivert, por su parte, estalló de risa, mediante algunos emoticones.

Patrice Evra, en julio pasado, anunció su retiro como futbolista profesional tras dedicarse a este deporte desde 1998, como jugador de Marsala, de la Tercera División italiana. “Mi carrera como jugador de fútbol ha terminado oficialmente”, indicó el deportista al diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.