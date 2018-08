Desde que Juventus anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo , los fanáticos de la Serie A esperaron con ansias el debut de la estrella. Algunos jugadores sintieron la misma emoción que los aficionados, otros, como Alessandro Florenzi, no tanto y lo demostró en un video que circula en YouTube.

El jugador de la Roma estuvo en la cancha durante la victoria contra Torino en la primera jornada. Al finalizar el juego, el lateral fue entrevistado por el canal encargado de todas las transmisiones del Calcio italiano.

El presentador del espacio posterior a los juegos de Serie A consultó a Alessandro Florenzi sobre la llegada del portugués. "¿Te emocionada la llega de Cristiano Ronaldo?", indicó.

Al otro lado, en el campo del Torino, no dudó en responder sin pelos en la lengua. "Emoción sinceramente te digo que no, emoción me dan otras cosas en la vida, con todo el respeto para todos", indicó.

En redes sociales, los aficionados de la Roma y otros 'anti' Cristiano Ronaldo celebraron la respuesta que se ve en el video de YouTube. Aunque el jugador de la 'Loba' también ha sido cuestionado por sus declaraciones.