Yoshimar Yotún en Cruz Azul: "Me estoy adaptando a lo que el técnico quiere"

Yoshimar Yotún es consciente que debe convertirse en pieza clave del Cruz Azul y empieza a percibir una evolución en su adaptación al equipo mexicano, luego de cumplir una destacada participación con los 'Cementeros' en la Copa MX.

"Ahora me tocó jugar todo el partido y pude salir bien del campo para ayudar a Cruz Azul a conseguir un punto", destacó el versátil futbolista nacional tras provocar el empate (1-1) del conjunto azteca comandado por Pedro Caixinha ante León, un nuevo paso a favor de su consolidación en México.

"Me sentí bastante bien, poco a poco me estoy adaptando a lo que el técnico quiere. Es muy difícil llegar a un equipo que jugó una final porque tienen un estilo muy marcado y entrar a eso es complicado", reconoció el internacional peruano.

De esta manera, el ex jugador de Sporting Cristal deja en el pasado su expulsión en el último duelo de Cruz Azul por la Liga MX.



"Lo del sábado pasado, en lo personal, me sentí muy triste porque era mi primer partido como titular. Sufrí una expulsión que obviamente no me gustó porque no sentí que fuera para expulsión y los árbitros tienen su reglamento", agregó 'Yoshi'.

Yotún no podrá actuar en la visita de Cruz Azul a Toluca y reaparecería el próximo sábado, cuando la 'Máquina Celeste' reciba al Santos Laguna en el mítico Estadio Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: