Mientras las selecciones de España e Inglaterra esperan por disputar la final de la Eurocopa, muchos hinchas -sobre todo sudamericanos- aún se preguntan: ¿Y cuándo se juega el Francia vs Holanda?

Y esto porque tanto los galos como los neerlandeses fueron eliminados de sus respectivos duelos en las semifinales de la Euro 2024, pero les correspondería disputar un duelo más para definir el tercer y cuarto lugar.

Pero no, tras perder ante la roja y los leones, respectivamente, ambas delegaciones regresaron a sus respectivas naciones y jugadores como, por ejemplo, Kylian Mbappé o Virgil Van Dijk ya gozan de sus vacaciones.

Esta sucesión de hechos despertó la duda en millones de hinchas del fútbol internacional que, comparando la Eurocopa con la Copa América, donde Uruguay y Canadá jugarán por la bronce, no entienden lo que ocurre.





¿Por qué no habrá tercer lugar en la Euro 2024?

Ni Francia ni Países Bajos, ninguna de las dos representaciones se podrán proclamar como la tercera mejor de la Eurocopa 2024 y esto no es nuevo en el torneo de selecciones más importante del Viejo Continente.

Pues la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) decidió eliminar este partido que solía calentar la previa a la definición por el título desde la edición de 1980 (se jugó por la última vez).

Es decir, con esta, ya son once las Eurocopas que no tuvieron podio completo y, hasta nuevo aviso, seguirá así. ¿La razón? Según los directivos europeos, este partido no genera interés entre los hinchas “eliminados”.





