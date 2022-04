Barcelona no pudo brillar de la mejor manera en su visita al Eintracht Frankfurt, en la ida de los cuartos de final de la Europa League, pero sacó un empate 1-1, que brinda una leve ventaja en la serie. Luego del cotejo, el entrenador Xavi Hernández realizó una conferencia de prensa y destacó la labor de su plantel.

“Lo normal es que el equipo que propone genere más, pero hoy no ha podido ser, ha sido al revés. No fue un partido fácil. No hemos sabido parar sus transiciones y hemos estado más espesos de lo normal”, fueron las primeras palabras del estratega de los ‘Azulgranas’ ante los medios de comunicación.

“Ya avisamos que era un rival muy duro. Vienen de ganar a un señor equipo como Real Betis. Esto es Europa. Es un rival muy físico, trabaja muy bien las transiciones. Me voy satisfecho con el resultado. Será complicado en el Camp Nou, pero jugamos ante nuestra afición”, agregó el DT del Barcelona.

De la misma forma, Xavi Hernández criticó el estado del césped del estadio Deutsche Bank Park: “El terreno no estaba en las mejores condiciones. No hemos sabido parar sus contras endiabladas. Es un club difícil y ha sido un campo difícil”.

Sin embargo, pese a ese detalle negativo, el entrenador alabó la inteligencia de su plantilla para construir la acción del empate. “Es un golazo. Puro talento de los jugadores. Hemos generado llegadas por la banda. Fue una gran combinación de Ousmane Dembélé, y de Frenkie De Jong y Ferran Torres con un pared”, resaltó.

Finalmente, Xavi informó que Gerard Piqué “llevaba bastante tiempo con molestias y se resintió”, situación que obligó a que el defensa sea cambiado a los 23 minutos. Los estudios médicos determinarán el grado de la lesión del zaguero y también definirán si podrá estar presente en la vuelta de la llave ante Eintracht Frankfurt, el próximo jueves 14 de abril.