William Tesillo aclara que volvería a patear un penal tras amenazas 

William Tesillo detalló el incómodo momento que le tocó vivir tras representar a la selección de Colombia en la Copa América, a consecuencia de su penal fallado ante Chile en cuartos de final.

El defensor fue víctima de amenazas de muerte por su yerro desde los doce pasos, un episodio que lo obligó a evitar contacto público en suelo colombiano y también afectó a sus seres queridos; sin embargo, nada evitará que vuelva a probar suerte en una pena máxima. "No habría ningún problema en volverlo a intentar", destacó desde la tranquilidad que construye en México, donde se concentra con el Club León de cara al inicio de la Liga MX.



"En el fútbol hay aciertos y errores que se deben asumir; todas las críticas las acepto. Lo otro, lo de las amenazas va más allá del fútbol; yo soy padre de familia, esposo, hijo... hay personas que sufren, no solo yo; mis hijos no entienden esa parte porque están pequeños, quieren salir al parque a jugar, pero por las circunstancias no se podía", señaló Tesillo este jueves en una entrevista para la edición colombiana del diario El País.

"Uno entrena los penales, pero en milésimas de segundos se tienen que tomar decisiones. A veces se acierta, en otras no. Uno confía en hacer el gol porque nadie quiere perder. Pero el nerviosismo a la hora de un cobro de esos siempre va a estar", argumentó.