Werder Bremen vs. Colonia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 34 de la Bundesliga , este sábado 27 de junio desde la 8:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de FOX Sports 2, #Vamos Bar y Movistar Liga de Campeones (España). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El Werder Bremen, del peruano Claudio Pizarro, se jugará prácticamente la vida, cuando reciba al Colonia, en la última fecha de la fase regular de la liga alemana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Weserstadion.

Werder Bremen vs. Colonia: horarios del partido

México - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Venezuela - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Brasil - 10:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Penúltimo en la Bundesliga (17°), Werder Bremen sueña con salvarse del descenso. Para ello, el conjunto verdiblanco aspira por ese antepenúltimo casillero (16°) -hoy ocupado por Fortuna Düsseldorf-, que le daría la chance de jugar una llave de repechaje con el tercer clasificado de la 2. Bundesliga.

Werder Bremen, por ahora, registra 28 puntos (con -32 en diferencia de goles), contra los 30 que tiene el Fortuna Düsseldorf (con -28 en diferencia de goles). Los ‘Lagartos’, dicho esto, están obligados a ganar y esperar una derrota de su rival directo en la lucha por la permanencia.

En caso que de que el Düsseldorf empate, los ‘Verdiblancos’ necesitan ganar por cinco goles o más. En todo caso, solo vale ganar y esperar.

Por otro lado, si Werder Bremen no consigue los tres puntos, se irá automáticamente al descenso, independientemente del desenlace que haya en el choque entre Fortuna Düsseldorf y Union Berlin.

Será un duelo especial también porque podría ser el último partido de Claudio Pizarro, quien hace ya varios meses confirmó que le dirá adiós al fútbol profesional. No obstante, desde el Werder Bremen se descartó que el sábado haya un homenaje.

“No haremos ninguna despedida de jugadores mañana porque no está claro si será nuestro último partido o no. Además, un estadio vacío no es adecuado para algo así. Queremos darle a Claudio Pizarro la despedida que se merece”, comentó el director deportivo de Bremen, Frank Baumann.

Colonia llegará a Bremen sin más presión que cumplir el calendario. Las ‘Cabras Monteses’ aseguraron la permanencia por una temporada más: hoy están en el decimocuarto puesto, con 36 unidades.

Werder Bremen vs. Colonia: probables alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson, Bittencourt, Sargent y Osako.

Colonia: Cuerno, Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach, Skhiri, Höger, Drexler, Uth, Jakobs y Modeste.

