Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO por la Bundesliga vía Fox Sports

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach, este domingo 07 de abril, por la jornada 28 de la Bundesliga, en el estadio Borussia Park, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports transmite este choque en Brasil, Estados Unidos, México y Centroamérica. En Alemania e Italia por Sky HD. Streaming internacional por Bet365.

Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach juegan este domingo uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Bundesliga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo 'Lagarto', donde milita el peruano Claudio Pizarro, viene de lograr un lugar en las semifinales de la Copa Alemania, luego de vencer por 0-2 al Schalke 04.

Werder Bremen está en plena racha vencedora en la Bundesliga, luego de conseguir 3 victorias consecutivas, la última frente a Mainz 05 por 3-1. Esto permitió al cuadro verde escalar a la séptima casilla con 42 puntos, a solo 3 de la zona de Europa League, que en este momento ocupa Wolfsburgo.

Borussia Mönchengladbach marcha en la quinta posición con 47 unidades (zona de Europa League), aunque arrastra dos fechas sin ganar. Vienen de caer ante Fortuna Düsseldorf (3-1).

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach - horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del lunes en China

01:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach - alineaciones probables

Werder Bremen : J. Pavlenka, N. Moisander, T. Gebre Selassie, L. Augustinsson, M. Veljkovic, D. Klaassen, K. Möhwald, M. Rashica, M. Eggestein, M. Harnik, M. Kruse.



Borussia Mönchengladbach: Y. Sommer, O. Wendt, M. Ginter, N. Elvedi, F. Johnson, L. Stindl, T. Strobl, J. Hofmann, F. Neuhaus, T. Hazard, A. Pléa.

TE PUEDE INTERESAR: