Lionel Messi logró la tercera Copa del Mundo para Argentina y con ello consagró una carrera futbolística en lo más alto. Ahora, los rumores que lo vinculan a su ex equipo, Barcelona, son cada vez más fuertes, pues el astro rosarino no renueva aún su contrato con el Paris Saint Germain, cuadro donde juega actualmente. Su entrenador Christophe Galtier fue consultado sobre el futuro que le espera a ‘Leo’ en una rueda de prensa y esto fue lo que respondió.

“Yo no soy quién para decidir nada y el club decidirá cuál es el futuro de Messi. ¿Qué va a pasar la temporada que viene? Hemos empezado a trabajar con Luis Campos, aunque sobre todo ponemos el foco en estas 10 jornadas restantes. Estoy pendiente de eso por ahora. Sé que Messi y el club negocian desde hace tiempo, pero lo que decida Leo es confidencial y no me compete hablarlo”, declaró el DT previo al encuentro contra Lyon por la fecha 29 de la Ligue 1.

🗣️ La declaración de Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, que resuena en el entorno de Lionel Messi, ante un posible regreso del 10 al Barcelona. pic.twitter.com/DsFEBYPo1k — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 31, 2023

A Xavi Hernández, entrenador del Barcelona y gran amigo de Messi, también le consultaron sobre las negociaciones que tiene el club con el crack argentino, y respondió “Ojalá volviera para ayudarnos. Es el mejor jugador del mundo y de la historia”, dejando abierta la puerta de un ‘Last dance’ en el equipo ‘blaugrana’. Además, otros dirigentes del club catalán admitieron mantener negociaciones con ‘la pulga’.

El contrato de Messi con el PSG vence en junio de este año, y aún no ha llegado a un acuerdo para renovarlo. De hecho, se especula que habría rechazado algunas ofertas del club francés, aunque ellos poseen una ‘cláusula del año opcional’ para hacer que el jugador se quede por una temporada más.

