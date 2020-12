La muerte de Maximiliano Pereira golpeó el pasado fin de semana al fútbol uruguayo. El jugador del Central de Español de la segunda división perdió la vida el pasado durante un paseo familiar en una zona turística nacional. El caso rápidamente se convirtió en viral y miles de personas se solidarizaron con sus allegados.

Si bien en un primer momento se informó que el jugador de 27 años había sufrido un accidente, el representante lo negó, afirmando que perdió la vida por no saber nadar.

“No pasó porque él se haya querido sacar una foto o porque saltó de una roca a otra. Agustina (su esposa) me lo relató y Maxi no tuvo ningún accidente. El tema es que él no sabía nadar”, informó Martín Del Campo en conversación con Cien por ciento deportes de radio Sport890.

“No hacía mucho calor y él le decía a la mujer que se quería meter en el agua. Ella le dijo que no porque no sabía nadar. Se metió caminando. Maxi salió cuando se zambulló, pero luego se volvió a sumergir y se dio todo esto”, explicó.

Pereira dejó a su esposa embarazada de tres meses. Si bien la pareja está recibiendo ayuda psicológica, Del Campo informó que pedirán a la Mutual de Futbolistas una ayuda económica.

El jugar se inició en el club Cerro uruguayo y pasó por Miramar de Misiones, Racing y Liverpool en Uruguay y equipos de Bolivia y Paraguay.

“Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Maximiliano Pereira, jugador de nuestro club. Enviamos el más sentido pésame a su familia y allegados. La familia de Central Español Fútbol Club te recordará siempre”, publicó su actual club al enterarse de la noticia.