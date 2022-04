Una de las cosas más curiosas del mes de abril ha pasado este 28. El famoso representante de futbolistas, Mino Raiola, conocido porque actualmente maneja a una de las grandes joyas del fútbol, Erling Haaland, fue dado por muerto por el medio italiano La Gazzetta dello Sport pero minutos más tarde sería el propio Raiola el que a través de Twitter dementiría toda la información. Aquí te contamos cómo pasó este peculiar acontecimiento.

¿QUÉ PASÓ CON MINO RAIOLA? Todo sobre su falsa muerte

Bien en sabido e informado en muchos medios de comunicación que el famoso agente Mino Raiola no atraviesa por un buen momento respecto a su estado de salud, pero de ahí a fallecer hay una brecha muy grande. El primer medio de comunicación en informar acerca de su falsa muerte fue La Gazzetta dello Sport, el medio deportivo más importante de Italia y uno de los más grandes en Europa y el mundo.

Parte del especial de La Gazzetta dello Sport sobre la 'muerte' de Raiola | Foto: captura

Minutos más tarde, los periodistas más importantes del mundo de Twitter y hasta algunos latinoamericanos como Fernando Palomo (el relator de ESPN más importante de Centroamérica) también reportaban sobre su ‘muerte’. Sin embargo, la bomba estalló ante la propia ‘resurrección’ de Raiola vía Twitter con un potente mensaje que dejaría atónitos a todos los que creían muerto al agente más importante en el mundo del fútbol.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MINO RAIOLA?

No tardó muchas horas para que pasara lo que nadie esperaba: Mino Raiola no estaba muerto y a través de su cuenta oficial de Twitter envió un mensaje a todos los que -según sus propias palabras- lo han matado por segunda vez y de forma errónea. “Estado de salud actual para aquellos que se preocupan: enfadado. Me han matado dos veces en cuatro meses. También parecen capaces de resucitar”, sostuvo Raiola en su cuenta oficial de Twitter.

(Foto: Twitter Mino Raiola)

¿QUÉ DIJO EL REAL MADRID SOBRE MINO RAIOLA?

El único club en el mundo que decidió lanzarse con un mensaje oficial lamentando la falsa muerte de Mino Raiola fue el Real Madrid. Sin embargo, el club tuvo que borrar este comunicado minutos después de que el propio Raiola desmintiera su muerte.

Mino Raiola no falleció pero el Real Madrid lamentó en redes su falsa muerte. | Foto: Captura

