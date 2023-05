Un lamentable caso de racismo en los estadios de España ha vuelto a conmocionar el mundo del balón. Esta vez, el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, acusó a un hincha que le realizó gestos de mono, lo que desató una trifulca con jugadores del Valencia en el estadio Mestalla, que provocó su expulsión.

Las cosas venían ya complicadas luego de que el jugador brasileño hiciera gestos a los hinchas del Valencia, algo que estalló cuando, cansado por los insultos, fue a recriminarle a un seguidor del club che que le hizo gestos de mono detrás de la portería de Mamardashvili.

Así se inició una trifulca en donde, luego de ser ahorcado por detrás, golpeó en el rostro a Hugo Duro, reacción que provocó la expulsión del delantero merengue, acrecentando así la indignación de varios testigos.

“El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, escribió el futbolista brasileño del Real Madrid, en un claro mensaje a la falta de protección que denuncia por parte de LaLiga.

“No fue la primera vez ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. El torneo lo ve normal, la Federación también y los rivales lo incentivan. Lo lamento. El campeonato que un día fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. España es un país lindo, que me acogió y que amo, pero que aceptó exportar la imagen de ser una nación racista”, escribió después.

“Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocido como un país de racista e, infelizmente, por todo lo que sucede cada semana, no tengo como decir que no. Es más, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo soy fuerte e iré hasta las últimas consecuencias contra los racistas, así no siga aquí”, añadió el delantero brasileño, recibiendo el apoyo de varios hinchas y referentes del fútbol internacional.

