Liverpool vs PSG juegan la primera fecha del Grupo C de la Champions League desde Anfield, Liverpool. Sigue la transmisión en vivo del partido que contará con muchas estrellas en el campo de juego como Neymar, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Ángel di María, entre otros.

El entrenador del Liverpool , Jürgen Klopp advirtió al PSG , horas antes del inicio de la Champions League que el partido en Anfield será muy distinto ante rivales que ellos han enfrentado en su momento. "Son buenos, pero aún no hans jugado con ningún equipo como nosotros", sentenció el técnico alemán previo al Liverpool vs PSG en vivo y en directo por FOX Sports.

"No puedo preparar a los míos para enfrentarse al PSG enseñándoles sus fortalezas, pero, por otra parte, es difícil prepararse porque nunca han jugado contra nosotros. Será un partido diferente a lo que se han encontrado a lo largo de esta temporada, es la verdad", continuó hablando el técnico.

Liverpool vs PSG juegan hoy 18 de septiembre en el primer partido del Grupo C de la Champions League. Este será uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos, que son candidatos a llegar lo más lejos posible en el torneo internacional de clubes.

"Son muy buenos, realmente buenos. Kylian Mbappé, menuda Copa del Mundo jugó y Neymar todo el mundo sabe acerca de su calidad. Di Maria puede que no tuviera su mejor época en el Manchester United, pero el resto de su carrera ha sido increíble", destacó Klopp.

Además, Klopp no tuvo problema en recordar la final perdida de la pasada Champions League ante el Real Madrid y avisó de que no queda ningún tipo de "daño" en el equipo y que sus jugadores se encuentran en un momento diferente al que llegaron en su momento.

La otra cara de la moneda es el PSG. El técnico Thomas Tuchel, quien está a pocas horas para debutar en la Champions League contra Liverpool , explicó en entrevista al diario L’Équipe que su equipo debe cambiar un poco la mentalidad para afrontar el partido y aseguró que en las dos últimas ediciones, que fue eliminado por Barcelona y Real Madrid, respectivamente, “el PSG no estaba totalmente convencido de que podía hacerlo”.

Liverpool vs PSG en vivo por FOX Sports desde las 14:00 horas es el plato de fondo en esta primera fecha de la fase de grupos. La Champions League se vive y se juega por diferentes plataformas web, como la de Facebook, que a través de un acuerdo con la UEFA, transmitirán los mejores partidos los miércoles.

Liverpool vs PSG: alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane. DT: Jurgen Kloop

PSG: Areola; Meunier, Silva, Marquinhos, Bernat; Verratti, Diarra, Rabiot; Mbappe, Cavani, Neymar. DT: Tomas Tuchel

Liverpool vs PSG: horarios en Latinoamérica

Perú – 2:00 pm

México – 2:00 pm

Colombia- 2:00 pm

Ecuador – 2:00 pm

Chile – 2:00 pm

Argentina – 4:00 pm

