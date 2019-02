Venezuela vs. Colombia EN VIVO: Cómo y dónde ver el Sudamericano Sub 20 EN DIRECTO

Hoy, Venezuela vs. Colombia juegan por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en El Teniente de Rancagua. El compromiso será transmitido vía Movistar Deportes EN VIVO y EN DIRECTO en todo el Perú: Además, TyC Sports en Argentina; TDN en México y Caracol TV en Colombia serán los medios que seguirán el juego que da inicio a las 8:10 pm. para no perderte detalles de los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y más.

Perú21 te trae la mejor información del Sudamericano Sub 20 que se encuentra en la etapa final. Venezuela y Colombia se enfrentarán hoy en Rancagua en el último encuentro de la penúltima fecha del Sudamericano Sub 20 de Chile, en un partido que podría dirimir definitivamente los cupos al Mundial de Polonia e incluso, si se dan los resultados, el campeón del torneo.

El técnico Rafael Dudamel tendrá que depositar en sus referentes goleadores la confianza que les faltó en la derrota anterior, por lo que se presume que jugadores como Jan Carlos Hurtado, Jesús Vargas o Samuel Sosa se echen a la espalda al equipo para volver a anotar.

Por otro lado, Colombia , a la que le llegó el momento límite en el Sudamericano Sub 20 y, aunque todavía depende de sí misma para conseguir uno de los boletos al Mundial, no puede sino ganar para volver a tener una oportunidad en la jornada final.

¿Qué canales de TV transmitirán el Venezuela vs. Colombia?

Para ver Venezuela vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 puedes seguirlo por diferentes canales de televisión que te presentaremos a continuación. La siguiente lista corresponde a partidos en vivo , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV satelital y para teléfono móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Internacional: RMTV

México: Univisión TDN

Venezuela vs. Colombia: alineaciones posibles

Venezuela : Carlos Olses; Pablo Bonilla, Miguel Navarro, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Samuel Sosa, Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Brayan Palmezano; Cristian Cásseres y Jan Carlos Hurtado. Entrenador: Rafael Dudamel.





: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Miguel Navarro, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Samuel Sosa, Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Brayan Palmezano; Cristian Cásseres y Jan Carlos Hurtado. Entrenador: Rafael Dudamel. Colombia : Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios, Brayan Viera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa, José Enamorado, Jaime Alvarado; Iván Angulo y Dilan Ortiz. Entrenador: Arturo Reyes.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20?

El partido entre Venezuela vs Colombia se realiza hoy, 7 de febrero, desde las 8:10 pm. en el Estadio El Teniente de Rancagua. La Vinotinto buscará tres puntos para estar muy cerca de la clasificación al Mundial Polonia 2019; por otro lado, los cafeteros urgen de tres puntos para salir de la parte baja y busca la hazaña a la próxima competición internacional. A continuación te presentamos los horarios de diferentes partes del mundo.

Perú: 8:10 pm.

Ecuador: 8:10 pm.

Colombia: 8:10 pm.

Argentina: 10:10 pm.

Chile: 10:10 pm.

Paraguay: 10:10 pm.

Uruguay: 10:10 pm.

Brasil: 11:10 pm.

México: 7:10 pm.

Bolivia: 9:10 pm.

Venezuela: 9:10 pm.

España: 2:10 am. (8 de febrero)

Reino Unido: 1:10 am. (8 de febrero)

Japón: 10:10 am. (8 de febrero)

