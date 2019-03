Venezuela vs. Bolivia EN VIVO por el Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

Venezuela vs. Bolivia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Venezuela vs. Bolivia este lunes 25 de marzo, en partido por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 5:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Movistar Deportes transmite este partido en exclusiva para el Perú, vía los canales 03 y 703 HD.

Venezuela buscará su primera victoria en el Sudamericano Sub 17 cuando enfrente a una Bolivia que debutó con derrota. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Los llaneros han canjeado sus dos primeros partidos del certamen por empate, el primero ante Ecuador (1-1) y luego frente al local Perú (0-0).

En tanto, Bolivia arrancó el torneo cayendo por 1-0 ante Ecuador y en la siguiente jornada le tocó descansar. Los 'Verdes' llegan frescos y apuntan a alcanzar una victoria para no quedarse rezagado en la tabla.

En el partido de fondo, Chile enfrentará a Ecuador, desde las 7:30 p.m., siempre en el estadio de San Marcos. Perú descansa.

Los 3 primeros de cada grupo acceden al hexagonal final donde pelearán por 4 cupos al Mundial de la categoría a realizarse este año en Brasil.

Venezuela vs. Bolivia - horarios en el mundo

16:10 horas en México

17:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:10 horas en Venezuela, Bolivia

19:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:10 horas del martes en Catar y Arabia Saudita

06:10 horas del martes en China

07:10 horas del martes en Japón y Corea del Sur



Venezuela vs. Bolivia - alineaciones probables

Venezuela : Jesús Vega, Darluis Paz, Óscar Conde, Leonel Toro, Joaquín Suárez, Jon Aramburu, Yorlen Cordero, Clyde García, Carlos Faya, Daniel Pérez, Oswaldo Ruggieri.



Bolivia: Jorge Mejía, Cristhian Hurtado, Mauricio Álvarez, Leonardo Zabala, Manrique Espinosa, Miguel Villarroel, Jeyson Chura, Robson Tome, Luis Zeballos, José López, José Briceño.