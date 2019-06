Venezuela vs. Bolivia: conoce AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO el duelo por la Copa América 2019

Venezuela se enfrentará a Bolivia este sábado 22 de junio por la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América 2019 . El encuentro se disputará en el estadio Mineirao a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

La ‘Vinotinto’ llega a este compromiso tras haber empatado 0-0 con Brasil en la segunda jornada. Ahora, para sacar valor al punto logrado ante los pentacampeones mundiales, tiene la obligación de vencer a su próximo rival.

"Debemos dar una demostración de jerarquía (...), un paso hacia adelante. No podemos fallar", manifestó el estratega de Venezuela, Rafael Dudamel, en la previa del partido frente a Bolivia por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019, según apunta la agencia AFP.

Venezuela empató 0-0 con Brasil en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) Venezuela empató 0-0 con Brasil en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) Venezuela empató 0-0 con Brasil en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP)

Y es que con dos unidades en el bolsillo, producto de igualar a cero con Perú y Brasil, la ‘Vinotinto’ aún tiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final e incluso puede salir primera del Grupo A, si gana por al menos tres goles a la escuadra altiplánica, y la ‘Verdemarela’ y la bicolor empatan en el otro encuentro que se jugará en simultáneo.

Bolivia, hoy considerada como la 'Cenicienta' de Sudamérica, también tiene chances de acceder a la siguiente instancia de la Copa América 2019, pero lo haría como una de las mejores terceras si derrota a Venezuela, por lo que el duelo entre ambas escuadras promete estar lleno de emociones.

Precisamente, el entrenador de la escuadra altiplánica, Eduardo Villegas, dijo este viernes, de acuerdo a la citada fuente, que el equipo está "golpeado" tras sumar dos derrotas abultadas (primero ante Brasil por 3-0 y luego frente a Perú por 3-1), pero prometió "una actitud positiva".



Bolivia cayó 3-1 frente a Perú en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) Bolivia cayó 3-1 frente a Perú en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) Bolivia cayó 3-1 frente a Perú en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP)

Para tener en cuenta

Venezuela , que se prepara para el duelo con Bolivia, recibió una noticia negativa el jueves: Arquímedes Figuera será baja el resto de la Copa América 2019 por una lesión de ligamentos sufrida después de ingresar como suplente en el duelo con Brasil.

Venezuela vs. Bolivia: alineaciones posibles

Venezuela : Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Tomás Rincón, Junior Moreno, Juan Pablo Añor, Jhon Murillo, Darwin Machís y Salomón Rondón.

DT: Rafael Dudamel.

Bolivia: Carlos Lampe, Luis Haquín, Diego Bejarano, Marvin Bejarano, Adrian Jusino, Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Leonel Justiniano, Raúl Castro, Fernando Saucedo y Marcelo Martins.

DT: Eduardo Villegas.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 17:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 17:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 17:00 horas vía Tigo Sports