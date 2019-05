Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO vía DirecTV Sports por el Mundial Sub 20

Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO | ONLINE | DIRECTO | Sigue el encuentro válido por la fecha 3 del grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia que se disputará este jueves, desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), en el estadio Widzew Łódź. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Ambas selecciones, ya clasificadas a los octavos de final del certamen, definen el liderato de la serie que los enfrenta. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Uruguay vs. Nueva Zelanda | Horarios del partido:

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Uruguay y Nueva Zelanda sellaron matemáticamente su clasificación a la siguiente instancia en la jornada previa del grupo C, tras imponerse a Honduras y Noruega, de manera respectiva.

Los 'Kiwis', que siguieron el ejemplo del combinado sudamericano para firmar su segunda victoria consecutiva en el Mundial Sub 20, se ubican en el primer lugar de la tabla por diferencia de goles.

Previamente, en la fecha inaugural, Nueva Zelanda debutó con un triunfo 5-0 frente a Honduras y Uruguay venció 3-1 a Noruega.

