Uruguay vs. Noruega EN VIVO por Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Uruguay vs. Noruega EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 1 del grupo C del Mundial Sub 20 en el estadio Widzew Lodz este viernes desde las 1:30 pm. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Uruguay será la tercera selección sudamericana que debutará en el certamen que se disputa en Polonia, pero no será un debut sencillo: la Celeste enfrenta a la dura Noruega. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Mundial Sub 20.

Uruguay vs. Noruega: horas y canales en el mundo



Perú 1:30 pm. | DirecTV Sports

México 1:30 pm.

Ecuador 1:30 pm.

Colombia 1:30 pm.

Bolivia 2:30 pm.

Paraguay 2:30 pm.

Venezuela 2:30 pm.

Brasil 3:30 pm.

Argentina 3:30 pm.

Chile 3:30 pm.

Uruguay 3:30 pm.

España 8:30 pm.

Sabedores del resultado del duelo Honduras vs. Nueva Zelanda, también por el grupo C, saltarán al césped del estadio de Lodz, el de la final del torneo, Uruguay y Noruega.

El combinado 'charrúa' encara el torneo con el objetivo de dar un paso más respecto al cuarto puesto cosechado en Corea del Sur luego de caer ante Italia en el partido por el tercer puesto.

Su primera piedra en el camino será la enigmática selección escandinava, que encara su tercera presencia en un Mundial Sub-20, después de estar ausente desde 1993. Noruega ocupó el quinto puesto en el Europeo Sub-20 de Polonia, ganando a la vigente campeona del mundo Sub-20 Inglaterra en el play-off clasificatorio (3-0).

El seleccionador uruguayo Gustavo Ferreyra eludió confirmar el once de inicio en el estreno mundialista, pero señaló que podrá contar con sus 21 jugadores disponibles.

"El equipo no lo tengo al 100% definido y Schiapacasse está a la orden de jugar, al 100% de condiciones para poder jugar", indicó Ferreyra, quien no confirmó no obstante la titularidad del 'Chapa'.

Schiappacasse, perteneciente al Atlético de Madrid, juega cedido desde el mes de enero en el Parma italiano, con el que sufrió una lesión muscular a comienzos de mayo.



