Uruguay vs. Noruega: golazo de Darwin Núñez para el 1-0 Celeste en el Mundial Sub 20 | VIDEO Darwin Núñez sacó un derechazo imposible para el 1-0 en el Uruguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia.

Mira el golazo de Darwin Núñez para el 1-0 en el Mundial Sub 20 Mira el golazo de Darwin Núñez para el 1-0 en el Mundial Sub 20 Mira el golazo de Darwin Núñez para el 1-0 en el Mundial Sub 20