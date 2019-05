Uruguay vs. Noruega: gol de Christian Borchgrevink para el descuento [VIDEO] Christian Borchgrevink sorprendió en el arranque del segundo tiempo del Uruguay vs. Noruega con un golazo en el Mundial Sub 20.

Mira el gol de Christian Borchgrevink para el descuento. (Captura y video: DIrecTV Sports / Fuente: FIFA) Mira el gol de Christian Borchgrevink para el descuento. (Captura y video: DIrecTV Sports / Fuente: FIFA)