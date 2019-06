Uruguay vs. Japón EN VIVO partido por la Copa América 2019

Uruguay vs. Japón VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019 en el Arena do Gremio desde la 6:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de América TV.

El duelo entre Uruguay y Japón será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones del grupo C de la Copa América 2019.

Uruguay quiere asegurar el boleto a cuartos de final de la Copa América 2019 cuando enfrente este jueves 20 de junio a Japón, equipo que llegó a este certamen con una plantilla compuesta por jugadores juveniles.

El cuadro dirigido por Óscar Washington Tabárez tuvo un arranque demoledor contra Ecuador. Los ‘charrúas’ golearon 4-0 con anotaciones de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y un autogol de Arturo Mina.

A pesar del buen momento vivido en el estreno, el ‘Maestro’ recibió una mala noticia durante las últimas horas: el mediocampista Matías Vecino sufrió una lesión muscular y quedó fuera de la competición.

No obstante, Tabárez tiene futbolistas para reemplazar al hombre Inter de Milán: Lucas Torreira y Federico Valverde. El primero es seguridad de marca, el segundo aporta mayor pegada, pero en ambos casos las expectativas por su juego son altas.

Por su lado, Japón pagó caro la inexperiencia de sus futbolistas en el inicio de la Copa América 2019. El equipo asiático sufrió frente al bicampeón del torneo. Chile goleó con un doblete de Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Erick Pulgar.

Sin embargo, ante Uruguay, Japón buscará revancha y Takefusa Kubo, el 'Messi japonés', tendrá otra chance de mostrar su fútbol ante un público latino que celebra los jugadores de su tipo, habilidosos y cargados de osadía para esquivar piernas rivales.

Uruguay vs. Japón: horarios del partido

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 2:00 a.m. (21 de junio)



Uruguay vs. Japón: posibles alineaciones

Uruguay : Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde o Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez, Edinson Cavani.



Japón: Keisuke Osako - Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka - Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama - Shoya Nakajima, Ayase Ueda.



Con información de AFP