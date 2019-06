Uruguay vs. Japón: fecha, horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019

Con la intención de seguir por el camino triunfal y clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019 , Uruguay se medirá con Japón este jueves 20 de junio en el Arena do Gremio por la segunda fecha del Grupo C. El pitazo inicial del compromiso se escuchará a las 18:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

La ‘Celeste’, que goleó 4-0 a Ecuador en su debut en el certamen, es consciente que para llegar a lo más alto se tiene que lograr la victoria en los encuentros, y precisamente ese resultado buscará ante el cuadro nipón.

"Para salir campeones tenés que ganar a todos, en estos torneos cortos hay que ganar, jugando bien, jugando mal, lo que suma son los tres puntos", dijo el arquero Fernando Muslera, al ser consultado sobre las prioridades de su selección en la Copa América 2019, según apunta la agencia AFP.

Uruguay afrontará el duelo ante Japón con un hombre menos en el plantel, debido a que Matías Vecino sufrió una lesión muscular y no podrá disputar el resto del torneo. Para sustituirlo, Óscar Washington Tabárez tendrá que elegir entre dos jóvenes mediocampistas: Lucas Torreira o Federico Valverde.

Uruguay apabulló 4-0 a Ecuador en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) Uruguay apabulló 4-0 a Ecuador en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) Uruguay apabulló 4-0 a Ecuador en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Estando muy cerca de clasificar de manera temprana a los cuartos de final de la Copa América 2019, la ‘Celeste’ espera no tropezar. Si bien es catalogada como ‘favorita’ a quedarse con el triunfo, no se confía en lo absoluto.

“(Son) jugadores muy jóvenes, muy dinámicos. Japón tiene esa virtud de ser dinámico hasta el final, más allá de la adversidad, y tenemos que estar atentos a todas las variantes (que puedan presentar en el juego)”, agregó Muslera.

Y es que la escuadra asiática está con ‘hambre de revancha’ en la Copa América 2019, luego de haber perdido por 4-0 ante Chile en la primera fecha del Grupo C.



En relación a ello, el entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, aseguró, de acuerdo a la citada fuente, que pese a que se verán las caras con una selección muy fuerte como Uruguay, buscarán la victoria.

Japón no pudo con Chile y cayó goleado 4-0 en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) Japón no pudo con Chile y cayó goleado 4-0 en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) Japón no pudo con Chile y cayó goleado 4-0 en la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Uruguay vs. Japón: alineaciones posibles

Uruguay : Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt, Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Óscar Washington Tabárez.

Japón: Keisuke Osako, Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama, Shoya Nakajima y Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía N9eve, TDN, Televisa Deportes, Azteca 7, Azteca Deportes, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Tigo Sports