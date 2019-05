Uruguay vs. Honduras EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por Mundial Sub 20

Uruguay vs. Honduras EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 20 , este lunes 27 de mayo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Uruguay y Honduras tendrán su segunda presentación en la competencia, luego de estrenarse con resultados opuestos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Lublin.

Uruguay vs. Honduras: horarios del partido



México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Uruguay empezó con el pie derecho el Mundial Sub 20, al imponerse con mucha solidez a Noruega, con un contundente 3-1. Los 'Charrúas', aunque parezca muy pronto afirmarlo, son candidatos a llegar a instancias finales del certamen.

En Uruguay, la principal ausencia será la de Ronald Araújo, quien estará en el banco de suplentes, pero no será utilizado en el partido. Recordemos que el futbolista del Barcelona sufrió un golpe y tuvo mareos en el cotejo anterior, por lo que fue retirado de la cancha.

"Venimos muy bien porque el debut en el Mundial fue bueno, previo al primer partido siempre se genera mucha incertidumbre en cuando a cómo puede responder el equipo, el funcionamiento, el rival, al resultado y el haber ganado el primer partido nos da cierta tranquilidad en algún sentido", indicó en la previa a Diez, el entrenador de Uruguay, Gustavo Ferreyra.

La otra cara de la moneda la mostró Honduras, superado de principio a fin por Nueva Zelanda, que venció a los centroamericanos por 5-0. Un autogol de Darwin Diego, a los 8', empezó a inclinar la balanza a favor de los 'Kiwis'.

Honduras deberá reponerse del duro golpe recibido en el inicio del Mundial Sub 20 para seguir en carrera y soñar con la clasificación a la siguiente ronda. Una derrota podría acabar con sus aspiraciones.

