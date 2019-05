Uruguay vs. Honduras: Nicolás Acevedo anotó el gol del 1-0 de 'Charrúas' en Mundial Sub 20 | VIDEO A poco de terminar el primer tiempo, Nicolás Acevedo abrió el marcador en el duelo entre Uruguay y Honduras por el Grupo C del Mundial Sub 20

Así fue el gol de Nicolás Acevedo para el 1-0 sobre Honduras en Mundial Sub 20. (Captura y video: DirecTV Sports)