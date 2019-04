Uruguay vs. Argentina EN VIVO por el hexagonal del Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

Uruguay vs. Argentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Uruguay vs. Argentina, este viernes 05 de abril, por la segunda jornada del hexagonal del Sudamericano Sub 17 , en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 6:50 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD.

Uruguay y Argentina juegan este viernes el clásico del Río de La Plata, por el hexagonal del Sudamericano Sub 17. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

La selección uruguaya, que dirige Alejandro Garay, arrancó la segunda fase del torneo con un empate 2-2 contra Paraguay, el pasado martes 2 de abril.

Argentina, bajo el mando técnico de Pablo Aimar, viene de empatar sin goles frente al local Perú, aunque para el duelo contra los charrúas no podrá contar con Alan Velasco, quien fue expulsado ante la bicolor.

El partido entre Paraguay vs. Ecuador abrirá la jornada (16:30), continuando con el partido entre Uruguay vs. Argentina (18:50 horas), mientras que Perú cierra la fecha contra Chile (21:10).​

Uruguay vs. Argentina - horarios en el mundo

17:50 horas en México

18:50 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:50 horas en Venezuela, Bolivia

20:50 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:50 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

02:50 horas del sábado en Catar y Arabia Saudita

07:50 horas del sábado en China

08:50 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Uruguay vs. Argentina - alineaciones probables

Uruguay : Lukas González, Enzo Siri, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Vicente Poggi, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Juan Gutiérrez, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.



Argentina: Rocco Ríos, Bruno Amione, Francisco Flores, Kevin Lomónaco, Matías Palacios, Julián Aude, Cristian Medina, David Ayala, Luciano Ferreyra, Matías Godoy, Exequiel Zeballos.

