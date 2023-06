Independiente de Santa Fe y Universitario iban disputando 12 minutos de partido cuando Nelson Cabanillas impactó el rostro de un rival con la planta de su pie y se ganó la expulsión, decisión que llevó a la histeria a Jorge Fossati y al resto de su comando técnico.

“Estuve a 10 metros de la jugada y el jugador de Santa Fe fingió bien. No entiendo qué parte del reglamento me perdí, sólo debió ser una sanción por jugada peligrosa. Para mí, no fue más que amarilla”, declaró el estratega uruguayo en la conferencia de prensa post partido.

Sin embargo, en las imágenes del partido por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Sudamericana difundidas por la Conmebol se puede apreciar cómo Nelson Cabanillas termina impactando al futbolista colombiano Wilfrido De La Rosa en el rostro con la planta de su pie.

Esta tarjeta roja de Nelson Cabanillas es la tercera que ve en 12 partidos jugados con la camiseta crema esta temporada. Además, en la Liga 1, Universitario de Deportes es el equipo con más expulsiones (10) en el Torneo Apertura.





Próximos partidos de Universitario (junio):

Torneo Fecha Día Rival Estadio Apertura 19 11/jun Sport Huancayo IPD de Huancayo Sudamericana 6 28/jun Gimnasia La Plata Monumental de Ate





