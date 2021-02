Hernán Novick es uno de los refuerzos extranjeros para Universitario en esta temporada 2021. El volante, que llegó en reemplazo de Donald Millán y lleva alrededor de un mes concentrando en Campo Mar, habló sobre su llegada al Perú y el trabajo que sigue con Ángel Comizzo.

“Si antes de mi llegada al equipo me preguntabas por el más grande del Perú te iba a decir Universitario. Es lo que sabemos allá (en Uruguay). Luis Urruti y Federico Alonso me dieron referencias mucho más lindas del equipo. Todavía no pude disfrutar la dimensión de este club por el tema del COVID-19”, comentó en diálogo con Universitario Play.

“Hay un gran plantel y me pude adaptar bastante rápido. Tuve la suerte de jugar con Urruti en Peñarol. Jugamos varios partidos juntos y por ese tiempo me entiendo más rápido con él. Pero me voy entendiendo con la mayoría”, agregó.

El volante también confesó su emoción por competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Es la competición más importante de América donde están clubes muy grandes. Son partidos lindos para vivirlos. Para disfrutarlos tienes que pelearlos para ganar. Es lo más lindo si te puedes ir con una victoria”, señaló.

Finalmente, habló de las metas con la ‘U’ para este 2021. “Tenemos el objetivo claro que es salir campeón. Jugar por ganar es lo más lindo y ojalá que se nos puede dar”, sentenció.

La primera prueba para los cremas será este sábado 27 de febrero en un duelo amistoso ante Ayacucho FC a las 9:00 de la mañana.

