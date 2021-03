Universitario de Deportes perdió a uno de sus delanteros más importantes de la temporada 2020 con la salida de Jonathan Dos Santos, luego que este decida continuar su carrera en México. Desde entonces, el comando técnico de Ángel Comizzo inició la búsqueda de su reemplazante. Luego de varios meses de trabajo, a fines de febrero, anunciaron a Enzo Gutiérrez como el nuevo ‘9′ del equipo.

El atacante argentino llegó a nuestro país hace una semana y, tras cumplir con la cuarentena obligatoria que exige el gobierno, fue presentado de manera oficial como jugador del equipo de Ate. El martes se unirá a los trabajos.

“No lo tomo como obligación el tener que sumar goles. Al equipo donde me toca ir llego para hacer mi trabajo de la mejor manera. No siento presión porque tenga que reemplazar a alguien, sino por estar en un club grande y representarlo para alegría de la institución y los hinchas”, dijo en conferencia virtual, transmitida por UPlay.

En ese sentido, no dudó en afirmar las motivaciones que lo llevaron a decidirse por los merengues. “Fue una decisión que me costó, porque tenía mucho tiempo en Santiago Wanderers y la gente me demostraba mucho cariño. Sin embargo, el proyecto de Universitario y la Copa Libertadores me hizo tomar la decisión”, indicó.

Respecto a sus habilidades en el campo, recalcó que “mi mayor virtud es la técnica, recogerme y asociarme con mis compañeros. Soy centrodelantero y tengo la obligación de hacer goles. También he jugado de enganche”. Además, dejó en claro sus ganas de sumarse a sus compañeros, de cara al inicio de la Liga 1.

“Me siento muy bien, con muchas ganas. Me quiero adaptar lo más rápido posible al equipo. Tengo mucha expectativa e ilusión de que podamos cumplir nuestras metas y quiero hacer un gran trabajo. La obligación de los equipos grandes es salir campeón. Voy a trabajar duro para ir partido a partido y conseguir los objetivos”, agregó.

Enzo Gutiérrez podrá incorporarse esta semana a los trabajos prácticos que tiene el plantel en Campo Mar. Esto podría dejarlo de lado para los amistosos pactados para esta semana frente a Universidad San Martín y Binacional. No obstante, esperará su turno con calma para dar lo mejor de sí en el torneo. “Con el ‘profe’ se sabré qué hacer para llegar de la mejor manera”, recalcó.

