Ángel Cayetano arribó a Universitario de Deportes como uno de los refuerzos para la vigente temporada. Pero, al cabo de unos meses, el volante alcanzó un acuerdo para abandonar la institución. A horas del anuncio por parte de los merengues, el jugador también quiso decir adiós a través de una publicación.

“No me gustan las despedidas. Pero es momento de dar gracias a mi familia por apoyarme siempre, a mis compañeros por, en momentos adversos, dar la cara e ir al frente”, inició el futbolista en Instagram con relación al breve paso con la camiseta de los estudiantiles en los que jugó 18 encuentros.

Enseguida, Cayetano lamentó no obtener los objetivos planteados, pero destacó la actitud mostrada. “Una experiencia hermosa, fue un camino duro donde no se dieron los resultados esperados, pero como no siempre es el resultado, sino con la fe y la esperanza con que se afrontan las cosas, dando la cara y yendo al frente”, manifestó.

En el cierre, el ex Danubio mostró gratitud a la entidad crema por la oportunidad de vestir una de las casaquillas más importantes del fútbol local. “Gracias al club más grande del Perú por dejarme pelear y representar a la institución. Gracias a toda la gente que trabaja en el club son muy especiales. ¡Y dale U!”, cerró.

El uruguayo se va de la tienda merengue luego de disputar un total de 16 compromisos en la Liga 1: mil 257 minutos y un gol. También estuvo los 180′ contra Barcelona de Ecuador en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El adiós de Ángel Cayetano a Universitario de Deportes. (Foto: Instagram)

La salida de Cayetano

Este viernes, en conferencia de prensa, el entrenador Carlos Compagnucci reveló que la salida del mediocampista ‘charrúa’ la resolvió él. Asimismo, el DT de Universitario destacó la postura mostrada por el deportista de 31 años, pese a la decisión tomada por el comando técnico.

“La decisión de Ángel fue mía. Durante los días que trabajó fue un profesional al ciento por ciento, lo hemos utilizado. No tengo nada que reprocharle. Yo buscaba otras características en la posición de mediocentro, a parte tenemos futbolistas en esa posición podían solucionarme el tema, además de la llegada de Guivin. Le dije que no iba a poder darle minutos”, expresó.

Altas y bajas en Universitario

Además de Claudio Yacob, los ‘cremas’ incorporaron a sus filas a Jordan Guivin. Se fueron, el volante Rafael Guardaras a Alianza Atlético, el lateral derecho Roberto Villamarín a Carlos A. Mannucci y el delantero Joao Villamarín a Atlético Grau. El jueves se supo sobre la partida de Ángel Cayetano y este viernes la de Armando Alfageme.