Universitario de Deportes no pudo con Barcelona SC y perdió 2-0 en partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo peruano resistió el cero en su arco en la primera parte y, ya en el complemento, recibió dos goles que complican su panorama pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

Acabado el cotejo en el Estadio Monumental de Guayaquil, el entrenador del cuadro crema, Álvaro Gutiérrez, hizo su análisis en conferencia de prensa. Ante los periodistas, el uruguayo destacó la actitud de sus jugadores y también el trabajo defensivo en buena parte del compromiso.

“El estilo de juego que propusimos, o la táctica que propusimos, no la pudimos lograr. Hicimos la mitad de las cosas bien. En la mitad del libreto, defendimos muy bien, pero después, la otra parte, no, que era el momento en el que recuperábamos la pelota, tratar de tenerla, tratar de incomodar al Barcelona, creando circuitos y girando la pelota. Barcelona es un equipo grande, es un equipo que presiona bien, pero en un determinado momento, dejan de presionar”, expresó Gutiérrez.

“Nunca pudimos agrandar la cancha para tener la pelota con comodidad y siempre terminábamos tirando la pelota hacia adelante y eso generaba que la perdiéramos rápido y otra vez estábamos en una posición defensiva que nos tomaba cinco o seis minutos volver a recuperar la pelota. Eso creo que nos condicionó”, añadió el estratega.

Gutiérrez puntualizó en que la mitad del trabajo estuvo bien y que queda pendiente mejorar en los otros aspectos para intentar dar vuelta a la serie.

“La actitud fue bárbara, la parte defensiva, a no ser por un tiro libre y un cabezazo que fue muy preciso -jugada aislada en el partido-, pero chances claras claras no vi más allá de tiros desde afuera del área y algún cabezazo forzado. Me parece que hicimos la mitad del trabajo bien. Nos queda mejorar el resto”, sentenció.

El partido de vuelta entre Universitario y Barcelona SC está programado para este miércoles 2 de marzo en Lima, a las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana). El ganador de la llave se enfrentará al vencedor de la eliminatoria América Mineiro (Brasil)-Guaraní (Paraguay).