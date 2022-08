Todas las historias legendarias tienen un día inicial, un momento específico en donde todo empieza. Para Lionel Messi, fue un 17 de agosto de 2005: su debut oficial con la selección mayor de su país, con la cual tiene cifras sorprendentes y momentos memorables. Sin embargo, este esperado inicio no fue tan lindo como el mismo Messi esperaba, pero no dejó de ser memorable.

Resulta que un joven Messi, con sus 18 años recién cumplidos, era convocado por el técnico argentino de ese entonces, José Pékerman, para un amistoso ante Hungría en la ciudad de Budapest. ‘Lio’ llegaba de ser uno de los jugadores más importantes del Mundial Sub-20 de Holanda, en el cual su seleccionado consiguió el título.

Era uno de los más resaltantes, con un gran futuro por delante, algo que con los años quedó demostrado, muy demostrado. Messi ha sido uno de los jugadores más influyentes y talentosos del fútbol moderno, consiguiendo todo a nivel de clubes, y muchas buenas cifras con su seleccionado.

Muchos esperaban la convocatoria del joven Messi para la selección mayor, que se preparaba para el Mundial Alemania 2006 y Pékerman decidió no solo convocarlo a la selección mayor, sino que inicie su camino con la albiceleste. Así, el joven Messi compartiría equipo con gigantes de la historia del fútbol argentino: Gabriel Heinze, el ‘Maxi’ Rodríguez, Roberto Ayala, Hernán Crespo y, el más resaltante a día de hoy, el propio Lionel Scaloni, su técnico actual en la selección.

El debut de Lionel Messi en Eliminatorias fue ante Paraguay en 2005. (Foto: REUTERS / Video: You Tube)

Un inicio amargo

Lionel Messi tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ver acción. Con la ‘18′ en la espalda, empezaba la aventura de ‘Lio’ con la camiseta argentina reemplazando a Lisandro López, a los 21 minutos del segundo tiempo. El juvenil ‘Lio’ no tuvo el inicio esperado. Apenas tocó la pelota y par de veces antes de ser expulsado del encuentro directamente.

Fueron 45 segundos en el campo. Tras ser tironeado por el lateral húgaro Vilmos Vanczák, Messi reaccionó con un manotazo que impactó en el rostro del rival. Esto fue razón suficiente para que el árbitro Markus Merk lo echara directamente. El encuentro, pese a la expulsión del inexperto ‘Lio’, fue triunfo argentino por 1-2, con goles de ‘Maxi’ Rodríguez y Gabriel Heinze.

¿Quieres que la anécdota sea mucho mejor? Pues el primero en defender al joven Messi fue, nada más y nada menos, Lionel Scaloni, el actual seleccionador de Argentina, quien lo ha respaldado desde el primer momento que tomó la dirección del elenco gaucho. No cabe duda de que este respaldo no viene desde que tomó el puesto interinamente en 2018.

“No me van a llamar nunca más”

Este amargo debut fue impactante para quien, años más tarde, sería considerado el mejor jugador de fútbol de la historia, teniendo cifras en goles, asistencias y trofeos, individuales y en equipo, envidiables para cualquier futbolista terrenal, común y silvestre.

“Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible”, admitía Messi muchos años después en una entrevista con TyC Sports respecto al tema de su debut.

Sin embargo, pese a no tener un inicio tan lindo como cualquier jugador espera al defender por vez primera a su selección nacional, Messi tiene grandes números jugando por el combinado argentino.

Y es que ‘Lio’ es el jugador con más encuentros jugados por la selección desde aquel 2005, con 162 partidos jugados con la selección albiceleste, superando a nombres de la talla de Javier Mascherano o Javier Zanetti.

Lionel Scaloni lo defendió previo a su expulsión.

Además, tiene 101 encuentros ganados con la selección argentina, siendo el goleador absoluto en la historia de los gauchos con 86 tantos anotados, superando a Gabriel Omar Batistuta o su amigo, Sergio ‘Kun’ Agüero

De estos 86 goles, 47 son en torneos oficiales, como Mundiales, Copa Confederaciones, Copa América y eliminatorias, siendo el máximo goleador en este aspecto también. Una máquina de goles.

Asimismo, Messi es el jugador de la selección argentina con más goles de tiro libre (8) y más tripletes (7). Además, le anotó 5 goles a Estonia en un amistoso internacional.

Momento difícil

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en el camino de Messi con camiseta argentina. Y es que fue uno de los jugadores que sufrió esa angustiosa etapa de su selección en la que perdió tres finales de manera consecutiva: El Mundial de Brasil 2014 ante Alemania, y la Copa América de 2015 y 2016 ante Chile.

“Ya está. Se terminó para mí la Selección”. Con esas palabras, Lionel Messi anunció su retiro del combinado argentino luego de caer por penales ante los mapochos en Estados Unidos por segunda vez consecutiva.

“Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”, agregó el astro rosarino, visiblemente apesadumbrado.

Sin embargo, tras 45 días sin querer vestir más la camiseta de su país, el delantero anunció su regreso para los partidos por eliminatorias en el camino por clasificar a Rusia 2018 ante Uruguay y Venezuela, de la mano de Edgar Bauza: “Pensé seriamente en dejar, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta”.

Años después, Lionel Messi sería parte de la gesta argentina que lograría ganar la Copa América en Brasil el 2021, ante su clásico rival y en su propio campo con un golazo de Ángel Di María. Este, junto a la Finalissima, son los títulos logrados por Messi con su selección de momento.

Más allá de eso, Messi buscará este año la gloria y poder consagrarse en una instancia que muchos hay exigido para que sea el mejor jugador argentino de todos los tiempos: una copa del mundo. Veremos si el astro logra ascender a este Olimpo de campeones del mundo que es el único reto que le queda por superar.

VIDEO SUGERIDO: