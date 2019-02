Tottenham vs. Leicester chocan por la Premier League vía ESPN 2 en Wembley

Tottenham vs. Leicester EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Tottenham vs. Leicester este domingo 10 de febrero, en el estadio Wembley, de Londres, por la jornada 26 de la Premier League, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN 2 transmitirá este partido para toda Sudamérica (Brasil por ESPN). En Italia, México y Centroamérica vía Flow Sports 2 y Sky HD. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar+. En Estados Unidos por NBC Sports Live y Telemundo Deportes. En Reino Unido por BBC Radio 5. Streaming vía TalkSport Radio World, LCFC Radio y Spurs Live Match Centre.

Tottenham , del entrenador argentino Mauricio Pochettino, quiere mantenerse en la pelea por la Premier League y no alejarse del Liverpool y Manchester City, pero para ello debe superar al duro Leicester City.

Los 'Spurs', terceros en la tabla con 57 unidades, vienen de lograr dos victorias al hilo en la Premier, ante el Watford y Newcastle United, por lo que existe confianza en el equipo londinense de sumar de a tres ante los 'Foxes' y llegar con la moral al tope de cara al partido de Champions League del próximo miércoles, cuando reciban al Borussia Dortmund.

El partido ante los alemanes se jugará también en Wembley y es válido por la ida de los octavos de final de la Champions.

En tanto, Leicester, duodécimo en la clasificación con 32 puntos, arrastra una racha de 4 partidos sin ganar (3 derrotas y un empate), habiendo caído la fecha pasada ante el Manchester United (0-1).

El equipo del francés Claude Puel busca remontar posiciones en la Premier League y tentar la clasificación a una copa europea.

Tottenham vs. Leicester - horarios en el mundo

07:30 horas en México

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

11:30 horas en Brasil

14:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:30 horas en Catar y Arabia Saudita

21:30 horas en China

22:30 horas en Japón y Corea del Sur

Tottenham vs. Leicester - alineaciones probables

Tottenham : Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Davinson Sánchez, Moussa Sissoko, Erik Lamela, Christian Eriksen, Lucas Moura, Harry Winks, Son Heung-Min.



Leicester: Kasper Schmeichel, Jonathan Evans, Harry Maguire, Ricardo Pereira, Benjamin Chilwell, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Demarai Gray, James Maddison, Harvey Barnes, Jamie Vardy.

