Toni Kroos y Pierre-Emerick Aubameyang han intercambiado desafiantes mensajes en redes sociales por el tema de celebraciones de gol. Básicamente, todo se inició por la postura del alemán por el uso de una máscara del gabonés, cuando decide festejar una anotación.

Pues el mediocampista de Real Madrid dejó en claro que eso le desagrada y lanzó una dura crítica en el podcast Einfach mal Luppen. Tras esa reacción, el atacante del Arsenal decidió no quedarse callado y contestó a través de su cuenta de Twitter.

“¿Tiene ese Toni Kroos hijos? Solo para recordarle que a veces lo hago por mi hijo y lo volveré a hacer. Ojalá que tengas hijos y les hagas felices como esta charla de alumnos de esta escuela”, escribió Aubameyang, haciendo referencia a un dibujo que hizo su hijo sobre la felicidad, en el que incluyó al gabonés disfrazado.

La reacción de Aubameyang tras la crítica de Kroos.

Lo que originó todo fue estas palabras de Toni Kroos. "Las celebraciones preparadas no me gustan. Cuando hay un bailecito o una coreografía me parece muy tonto. O peor aún cuando hay un mensaje escondido detrás. Aubameyang una vez lo celebró con una máscara. No me parece el modelo a seguir”.

Eso sí, el campeón del mundo con su selección en el Mundial Brasil 2014 no tardó en responder al ‘tuit’ de Aubameyang. “Este Toni Kroos tiene tres hijos", señaló, con una desafiante emoji.

Mesu Özil se sumó al debate y dejó un contundente mensaje: “La mejor celebración de gol”, puso, con un gif del festejo de Aubameyang en modo Pantera Negra.

La respuesta de Toni Kroos.

