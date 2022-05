Neymar y Kylian Mbappé fueron los fichajes más sonados del Paris Saint-Germain en el lejano año 2017. Uno del Barcelona y el otro del AS Mónaco, llegaron a Paris y rápidamente formaron una gran amistad que se reflejaba en la cancha. Sin embargo, esto sería cosa del pasado, según reveló el medio L’Équipe.

Según el prestigioso diario, la relación amical entre ambos delanteros estaría quebrada tras la renovación de Mpabbé con el PSG hasta el año 2025, indicando que incluso el jugador francés “se burla” de Neymar a sus espaldas.

“Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificados”, informaron desde el mencionado medio.

El ex Mónaco estaría de acuerdo con la salida de Neymar del club parisino, pues tras otro fiasco en la UEFA Champions League, el PSG estaría replanteando su fórmula con la plantilla para afrontar la siguiente temporada, luego de salir campeón de la Ligue 1.

El primer paso para esto era la renovación del francés campeón del mundo, y el club no vería con malos ojos si se presenta alguna oferta por Neymar, quien a sus 30 años, no ha despertado el interés de muchos clubes de élite.

En ese sentido, el único club que vería factible la compra del brasileño es el Newcastle, que con la inyección económica de sus nuevos dueños puede pagar la ficha de Neymar, sin embargo, el reto futbolístico estaría lejos de los deseos de ‘Ney’.

VIDEO RECOMENDADO

En esta nueva edición de #SaludEmocional, Claudia Tassara Psicoterapeuta & Neuroeducadora, nos habla sobre el triángulo de la violencia contra la mujer y cómo podemos afrontarlo.