Colo Colo vs. Curicó Unido EN VIVO. Sigue el juego por la jornada 12 del Campeonato Nacional de Chile, este lunes 9 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora chilena). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, TNT Sports HD y TNT Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Colo Colo y Curicó Unido protagonizarán uno de los partidos de la liga chilena que promete ser de los más atractivos y en el que ambos intentarán llegar a la cima de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Bicentenario. El enfrentamiento será transmitido para México, por Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, TNT Sports HD y TNT Sports 2, mientras que en Brasil, los canales con los derechos son Estádio TNT Sports y GUIGO.

LA PREVIA DEL COLO COLO VS. CURICÓ UNIDO

Colo Colo Vs Curicó Unido chocan por el Campeonato Nacional 2022 | VIDEO: Colo Colo