Thomas Müller , descartado el martes definitivamente de la selección de Alemania después de 100 partidos con la 'Mannschaft', criticó la forma en que se anunció la noticia, censurando la "falta de consideración" de la Federación alemana.

El atacante no comprende el carácter "definitivo" de su descarte, y afirma que tanto él como sus dos compañeros del Bayern de Múnich Jérôme Boateng y Mats Hummels, también obligados a la retirada internacional, pueden aún "jugar al más alto nivel".

"Cuanto más pienso en ello, más me enerva la forma en que todo esto ha tenido lugar", declaró el goleador del Bayern en un video de cerca de dos minutos subido este miércoles en sus redes sociales.

Müller, Boateng y Hummels recibieron el martes en Múnich la visita por sorpresa del seleccionador Joachim Löw, quien les hizo saber su caída en desgracia casi cinco años después del título mundial en Brasil 2014, y ocho meses después de la debacle en el Mundial ruso.

"La decisión repentina del seleccionador evidentemente me dejó perplejo", dijo Müller, "un seleccionador debe tomar decisiones deportivas, ahí no hay problema, no cuestiono eso".

Thomas Müller critica con dureza a la Federación Alemana tras ser descartado de la selección. (Facebook)

"Pero es sobre todo el carácter definitivo de la decisión lo que no entiendo. Mats, Jérôme y yo mismo podemos jugar aún al más alto nivel", afirmó.



"Los comunicados de la DFB y de su presidente (Reinhard Grindel), preparados de antemano, fueron desde mi punto de vista de mal gusto y denotan una falta de consideración", prosigue Müller.

Grindel alabó el martes la determinación de Löw para llevar a cabo "el cambio profundo" necesario en la selección.

El primero en reaccionar el martes por la tarde fue Jérôme Boateng, más sobriamente: "Estoy triste, porque para mí representar a mi país siempre fue lo más grande", tuiteó el central, "pero respeto la decisión del seleccionador".

AFP

TE PUEDE INTERESAR