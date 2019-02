The Strongest y Libertad se enfrentan por la segunda fase previa de la Copa Libertadores

The Strongest vs. Libertad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre The Strongest vs. Libertad, este martes 5 de febrero en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports 3 y Fox Sports Play para Sudamérica, excepto Brasil que lo verá vía SporTV 2. En Estados Unidos y Canadá por beIN Sports.

The Strongest, al mando del paraguayo-boliviano Pablo Escobar, y el Libertad paraguayo, comandado por el colombiano Leonel Álvarez, se preparan para debutar este martes en la Copa Libertadores.



Los dos equipos se enfrentarán en el partido de ida de la segunda fase de la Libertadores en el estadio Hernando Siles de La Paz.



El Tigre paceño afrontará este lance tras una derrota 2-1 ante Oriente Petrolero el fin de semana en Santa Cruz, en la cuarta fecha del torneo local boliviano.



Para ese partido Escobar decidió presentarse con un equipo mayormente alterno, para que el martes esté a punto para medirse con un rival conocido y experimentado, con el que ya se enfrentó en la pasada edición de la máxima competición del fútbol sudamericano.



Aún no se sabe si Jhasmani Campos será parte del equipo titular del The Strongest, debido a una inflamación en el tobillo derecho.



Es previsible que The Strongest repita la alineación con el que se enfrentó al Real Potosí la pasada semana, cuando le venció 4-1 en La Paz, con el panameño Rolando Blackburn y el colombiano Jair Reinoso de inicio.



El Tigre entrena este lunes a puertas cerradas en su complejo de Achumani en La Paz, mientras que el rival paraguayo viajó el domingo hacia Santa Cruz, en el oriente boliviano, para aclimatarse y mitigar los efectos de la altitud antes de dirigirse a La Paz, donde el Hernando Siles está situado a unos 3.600 metros de altitud.



El Gumarelo está en territorio boliviano con veinte jugadores, en los que se espera que estén en el equipo titular Iván Piris en la defensa y Rodrigo Rivero y Adrián Martínez en el ataque.



Una de las bajas del rival es el centrocampista colombiano Alexander Mejía, uno de los nuevos fichajes del equipo, por una contractura muscular.



"Nos seguimos preparando para este primer objetivo, que es tener una gran presentación ante un rival que es local y que seguramente espera aprovechar su localía", expresó Álvarez a los medios en Santa Cruz.



El técnico espera un resultado que le permita volver satisfechos a su país, ante un rival que conocen, conscientes de que "aparte de tener juego por los costados, tiene buen juego interno".



"Vamos a tomar las precauciones necesarias", advirtió el colombiano.



El partido de vuelta está programado para el próximo 13 de febrero en Asunción.



The Strongest vs. Libertad - horarios en el mundo

17:30 horas en México

18:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:30 horas en Venezuela, Bolivia

20:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

21:30 horas en Brasil

00:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

02:30 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

07:30 horas del miércoles en China

08:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

The Strongest vs. Libertad - alineaciones probables

The Strongest : Daniel Vaca; Maximiliano Ortiz, Gabriel Valverde, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo; Jair Reinoso, Rolando Blackburn y Dany Cure. Entrenador: Pablo Escobar.



Libertad: Martín Silva; Alan Benítez, Iván Piris, Luis Cardozo, Paulo Da Silva; Ayrton Cougo, Sergio Aquino, Rodrigo Rivero; Adrián Martínez, Antonio Bareiro y Óscar Cardozo. Entrenador: Leonel Álvarez.



Árbitro: El ecuatoriano Roddy Zambrano, asistido en las bandas por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.



Estadio: Hernando Siles de La Paz, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.



Hora: 19:30 local (18:30 de Perú y 23.30 GMT).



Con información de EFE