The Best: FIFA dará a conocer este lunes EN VIVO por Facebook y YouTube a los finalistas

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dará a conocer EN VIVO, este lunes 3 de setiembre, a través de sus canales oficiales en YouTube y Facebook, a los finalistas de las siete categorías de los premios "The Best".

Como se recuerda, la FIFA creó este galardón en sustitución del "Balón de Oro" que entregaba en conjunto con la revista France Football.

La transmisión de la FIFA comenzará a las 8:00 am del Perú y se conocerán a los aspirantes de los siguientes premios:



Premio The Best al jugador de la FIFA

Premio The Best a la jugadora de la FIFA



Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino



Premio The Best al guardameta de la FIFA



Premio Puskás de la FIFA



Premio a la afición de la FIFA

El grupo de expertos, compuesto por las Leyendas Nwankwo Kanu, Sol Campbell, Peter Schmeichel y Kelly Smith, analizará los méritos de todos candidatos a los premios que se entregarán el 24 de septiembre, y nosotros estaremos allí para contarte los entresijos de la ceremonia.

Además, una vez conocidos a los finalistas, los fanáticos podrán votar en las siguientes categorías: el Premio Puskás de la FIFA y el Premio a la afición de la FIFA.

El ganador de la pasada gala, en la categoría al "Mejor Jugador", fue el portugués Cristiano Ronaldo, quien se impuso al argentino Lionel Messi.