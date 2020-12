Fútbol Internacional







The Best 2020: Messi, Cristiano y Lewandowski lideran equipo ideal FIFA FIFPro del año | FOTOS Además de los candidatos a mejor jugador del 2020, Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara, Joshua Kimmich completan el once.