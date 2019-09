Marcelo Bielsa y la primera plantilla del Leeds United ganaron el premio Fair Play en la gala de The Best 2019 . El entrenador argentino y los jugadores del club inglés fueron reconocidos por un acto destacable en la pasada temporada en el torneo de ascenso.

Los ‘Whites’ peleaban por regresar a la Premier League y se enfrentaban al Aston Villa, uno de los rivales directos. El cuadro del ‘Loco’ adelantó gracias a la anotación de Mateusz Klich a 15 minutos del final.

Sin embargo, en la acción previa al gol de Leeds United, Jonathan Kodjia de los ‘villanos’ había caído en la cancha por una lesión. Los rivales, tras concretarse la anotación, protestaron por no echar el balón para atender al hombre caído.

Marcelo Bielsa, quien no asistió a la gala de The Best, pidió a sus futbolistas que permitan al Aston Villa hacer un gol para emparejar la cuenta. “¡Dejen hacerse el gol, dejen hacerse el gol!”, exclamó el estratega.

Por ese noble acto, el argentino y los hombres de Leeds fueron reconocidos con el premio al juego limpio de FIFA.