Luka Modric apareció en la portada de los medios más importantes de Croacia por ganar el trofeo The Best 2018. Los diarios y portales, por otro lado, criticaron duramente a Cristiano Ronaldo, parte de la terna de finalistas junto a Mohamed Salah

El portugués prefirió no asistir a la gala desarrollada en Londres. Por ello, los croatas cargaron contra la figura de la Juventus, a quien consideraron como mal perdedor, pues ya sabía que el premio no sería suyo.

" El ego de Cristiano Ronaldo es más grande que su clase futbolística. Él siempre quiere decir: 'No hay nadie mejor que yo'. Pues sí, hay uno. Hay un chico de Zadar que le ha superado este año", publicó el diario 'Sportske Novosti' por el triunfo de Modric.

" Cuando Cristiano no es el mejor, no viene a la entrega de premios. No está dispuesto a respaldar a otro y mucho menos a felicitarlo. Su vanidad fue eclipsada por el triunfo de un maestro croata. ¿Por qué no asistió a la gala?", disparan contra 'CR7'.

" Modric no recibió el reconocimiento de Cristiano Ronaldo, pero Pelé y el verdadero Ronaldo (el brasileño) fueron de los primeros en felicitarle", apuntan desde Croacia.

Luka Modric destacado en Croacia (Foto: Sportske Novosti).

