Pep Guardiola aclaró que, de momento, carece de suficiente información para dar una opinión más certera en torno a la creación de la Superliga europea. Sin embargo, el entrenador de Manchester City (uno de los 12 clubes en la competición) realizó algunas observaciones tras el primer anuncio realizado el pasado fin de semana.

El fútbol “no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”, manifestó el estratega español este martes en conferencia de prensa.

“No es justo cuando un equipo lucha y llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes. Ajax tiene cuatro o cinco Champions ¿y no estará? Cada club defiende su posición, pero tienen que aclararnos todo esto. La Premier y la UEFA también defienden sus intereses y la UEFA también ha fallado”, agregó Guardiola.

“La Superliga es un embrión que aún no respira, ésa es la realidad. La semana que viene jugaremos la Champions e intentaremos llegar a la final. La próxima temporada también jugaremos en Europa porque nos lo hemos ganado”, expresó el DT de los ‘Citizens’ con respecto a la nueva competición.

De otro lado, Guardiola reiteró el respaldo a todos los integrantes de Manchester City y al mismo tiempo señaló que “puedo darles mi opinión sobre lo que sé, pero es una postura incómoda para los ‘managers’ de los seis equipos ingleses involucrados porque no tenemos toda la información”, cerró.

