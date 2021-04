Nueva respuesta de la UEFA tras la creación de la Superliga europea. Este lunes, Aleksander Ceferin, presidente de la institución, cargó contra el certamen anunciado el pasado domingo por un grupo de 12 clubes. Asimismo, el directivo advirtió que disputar dicho torneo será perjudicial para los futbolistas a nivel internacional.

“Los jugadores que participarán en la Superliga no jugarán en el Mundial ni en Eurocopa. No podrán representar a selecciones nacionales”, sostuvo el titular en una conferencia de prensa. Enseguida, el alto dirigente lamentó la posición de las instituciones poderosas del ‘Viejo Continente’.

“Es un proyecto vergonzoso y egoísta, que cuenta con el rechazo de toda la sociedad. Es un proyecto cínico que va contra lo que debería ser el fútbol y es una bofetada contra los valores del fútbol y contra toda la sociedad. Nunca permitiremos que se ponga en marcha un proyecto así”, agregó Ceferin.

“Quiero agradecer a toda la familia del fútbol, incluso a los clubes, excepto a esos 12. Y gracias a los gobiernos. Esta idea es un escupitajo en la cara de los amantes del fútbol. No dejaremos que nos quiten el fútbol”, añadió el presidente de la UEFA.

En otro momento, Ceferin marcó distancia con la competición anunciada. “El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, indicó.

En la misma línea, el mandatario del torneo justificó la aprobación del nuevo formado de la Liga de Campeones (entre otros cambios, pasarán de 32 a 36 participantes). “Nuestra Champions tendrá un crecimiento en ingresos y lo más importante, apuesta por la solidaridad de unos con otros”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO