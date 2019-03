Superliga Argentina: Racing puede ser campeón este domingo y Defensa y Justicia espera el milagro

Un fin de semana de infarto es lo que se vivirá en la Superliga Argentina cuando este domingo Racing enfrente a Tigre y Defensa y Justicia reciba la visita de Unión de Santa Fe. La Academia puede coronarse campeón mientras que los auriverdes necesitan ganar y esperar lo que suceda con los dirigidos por Eduardo Coudet.

Separados por cuatro puntos, Racing Club y Defensa y Justicia son los clubes que luchan por el título de la Superliga Argentina. Pero esa pelea puede llegar a su fin este domingo cuando ambos equipos jueguen, en simultaneo, por la fecha 24 del certamen. Si los de Avellaneda ganan se consagrarán campeones. Caso contrario, la próxima fecha se jugará una especie de final cuando se enfrenten ambos equipos por la última fecha.

El equipo de Eduardo Coudet tiene la primera opción para ser campeón este domingo y solo le basta ganar sin importar lo que pase con Defensa y Justicia. El triunfo de Racing Club sobre Tigre mantendría la ventaja de cuatro puntos con el 'Halcón' y lo llevaría al título una fecha antes de que culmine el torneo.

Defensa y Justicia, en tanto, necesita ganar y que Tigre no pierda ante Racing Club. De lograr esta combinación, el equipo de Sebastián Becaccece estará a un partido -precisamente ante los albicelestes en El Cilindro de Avellaneda- de lograr el histórico título de la Superliga Argentina.

En caso que Racing Club y Defensa y Justicia obtengan los mismos resultados en sus respectivos partidos (que ambos empaten, ganen o pierdan) el título será para los de Avellaneda.

Superliga Argentina: rol de partidos de la fecha 24



Viernes 29 de marzo



Newell's Old Boys vs. Huracán

Boca Juniors vs. Banfield.

Sábado 30 de marzo



San Lorenzo vs. Gimnasia

Godoy Cruz vs. Patronato

Independiente vs. Vélez Sarsfield

Talleres vs. River Plate

Domingo 31 de marzo



Atlético Tucumán vs. Aldosivi

Argentinos Juniors vs. Rosario Central

Lanús vs. Belgrano

Defensa y Justicia vs. Unión

Tigre vs. Racing Club

Lunes 1 de abril



Estudiantes vs. San Martín de Tucumán

Colón vs. San Martín de San Juan

Así va la tabla de posiciones de la Superliga Argentina antes que arranque la fecha 24

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Racing Club 23 17 4 2 41 14 +27 55 2 Defensa y Justicia 23 15 6 2 31 16 +15 51 3 Boca Juniors 23 14 5 4 39 17 +22 47 4 River Plate 23 12 6 5 38 18 +20 42 5 Atlético Tucumán 23 11 6 6 35 27 +8 39 6 Vélez Sarsfield 23 10 7 6 29 23 +6 37 7 Unión 23 9 7 7 28 23 +5 34 8 Talleres 23 9 6 8 24 20 +4 33 9 Independiente 23 8 8 7 31 26 +5 32 10 Huracán 23 8 8 7 25 25 +0 32 11 Aldosivi 23 9 5 9 20 22 -2 32 12 Tigre 23 8 8 7 35 39 -4 32 13 Lanús 23 8 7 8 24 27 -3 31 14 Godoy Cruz 23 8 5 10 21 28 -7 29 15 Banfield 23 6 10 7 26 28 -2 28 16 Estudiantes 23 7 6 10 20 24 -4 27 17 Newell’s Old Boys 23 6 7 10 22 21 +1 25 18 Gimnasia La Plata 23 7 4 12 17 29 -12 25 19 Patronato 23 6 5 12 26 34 -8 23 20 Rosario Central 23 5 8 10 13 24 -11 23 21 Argentinos Juniors 23 5 7 11 14 24 -10 22 22 Colón 23 4 10 9 19 30 -11 22 23 Belgrano 23 3 12 8 14 20 -6 21 24 San Lorenzo 23 3 12 8 20 29 -9 21 25 San Martín (SJ) 23 5 6 12 22 33 -11 21 26 San Martín Tucumán 23 4 9 10 24 37 -13 21

