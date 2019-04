Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción EN VIVO por la Copa Libertadores vía Fox Sports

S porting Cristal vs. Universidad de Concepción juegan EN VIVO este miércoles por la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores desde el Estadio Nacional de Lima desde las 5:15 pm. (hora peruana) y con transmisión de Fox Sports. Sigue el minuto a minuto del choque en el que los rimenses se juegan la última chance de seguir con vida en el torneo internacional.

Sporting Cristal tuvo una semana para el olvido previo al choque de este miércoles. Primero, a mitad de semana, cayó goleado por 3-0 ante Olimpia de Paraguay en Lima y casi ha perdido sus opciones de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores y luego sufrió su primera derrota en la Liga 1 ante Ayacucho FC y tuvo que dejar el primer lugar del torneo peruano.

Dos golpes muy duros para el equipo de Claudio Vivas que no tiene margen de error en la Copa Libertadores y que urge de un triunfo ante Universidad de Concepción para pelear, ya sea la clasificación a la siguiente etapa de este certamen o meterse, aunque sea, a la Copa Sudamericana. Un empate o una derrota lo deja sin participación internacional.

Universidad de Concepción llega con plantel completo para intentar hacer historia en Lima y acercarse a la siguiente etapa en su primera participación en la Copa Libertadores. Los chilenos, en caso de ganar, pueden eliminar a los peruanos y correr con favoritismo ante Godoy Cruz para acompañar a Olimpia, favorito a ganar el grupo C, en octavos de final.

El entrenador del 'Campanil', Francisco Bozán, aseguró que no pueden confiarse del momento que está atravesando Sporting Cristal y tomó como referencia el partido de ida en el que la 'U de Conce' ganó 5-4, luego de que los peruanos remonten el partido en dos ocasiones.

"Sporting Cristal es un equipo cuando va ganando y otro cuando va perdiendo. A nosotros nos igualaron la cuenta dos veces acá, aunque contra Olimpia eso no les resultó", dijo Bozán en conferencia de prensa.

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: posibles alineaciones



Universidad de Concepción: C. Muñoz; G. Rolín, G. Mencia, G. Vadalá, G. Pacheco; J. Ballón, G. Voboril; A. Camargo, F. Cordero, H. Droguett y P. Rubio



Sporting Cristal: P. Álvarez; G. Chávez, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; H. Calcaterra, J. Cazulo, J. Pretell; P. Arce, C. Palacios y E. Herrera.